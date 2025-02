Una “richiesta di intervento urgente per la messa in sicurezza della strada statale Appia e del tratto statale della Fondo Valle Isclero”.

E’ l’iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera alla Direzione generale di Anas nonché alla Struttura territoriale della Campania della medesima società.

Il senatore, nella missiva, ha posto l’accento sulle condizioni di diffuso ammaloramento del manto stradale che si registrano in punti fondamentali e strategici della viabilità interna del Sannio quali, nel dettaglio, il tratto dell’Appia Benevento-Montesarchio in corrispondenza del Centro di Tufara Valle e del bivio per Apollosa e la sezione della Fondovalle Isclero ricadente nella provincia di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia