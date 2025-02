Si avvicinano i festeggiamenti per il Carnevale anche a Colle Sannita. Così per le manifestazioni dei prossimi 2 e 4 marzo, il Sindaco Michele Iapozzuto ha emesso una nuova Ordinanza che vieta di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e lattine.

Una previsione che ricalca quanto stabilito dal Ministero dell’Interno i merito alle misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, in quanto possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

