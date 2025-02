C’è stato un bel da farsi per consegnare il lieto finale ad una giornata alquanto tribolata. Un pastore tedesco è stato messo in salvo dagli uomini dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bonea intervenuti in una zona rurale di Pannarano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia