Continua a lavorare in quel di Roma il Benevento, dove sta preparando la sfida interna con il Sorrento. Ieri seduta pomeridiana per i giallorossi che oggi riabbracceranno Alessandro Nunziante: il portiere tornerà ad allenarsi dopo lo stage a Coverciano con la Nazionale Under 19. Intanto, per quanto riguarda Nardi la situazione resta in stand-by. La consulenza specialistica con il professor Mirco Lo Presti, all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, lo stesso che lo scorso agosto ha eseguito l’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro del centrocampista del Benevento non ha contribuito a chiarire definitivamente il quadro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia