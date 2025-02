Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – Quella del 5,2% di Deutsche Bank in Banco Bpm “è una posizione detenuta per conto di clienti terzi e non è una posizione proprietaria”. Lo comunica un portavoce dell’istituto tedesco dopo che la quota del 5,181% era emersa dagli aggiornamenti della Consob sulle partecipazioni rilevanti. Il superamento della soglia rilevante risale allo scorso 19 febbraio.