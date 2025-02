Ucraina: Pd-M5s, ‘Meloni riferisca in aula prima del Consiglio Ue straordinario’

Roma, 26 feb (Adnkronos) – Pd e M5s hanno chiesto, nella Conferenza dei capigruppo della Camera, che la premier Giorgia Meloni riferisca in aula prima del 6 marzo, data del Consiglio Ue straordinario sull’Ucraina. “Vedremo, ma l’agenda della Meloni è molto impegnata”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo.

“Speriamo che venga, non ci hanno dato molti margini ma riteniamo che per una cosa così importante doveva essere automatico. Ci è stato detto che ci sono degli impegni”, ha spiegato il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi.

“La nostra è stata una richiesta molto pressante e ci auguriamo che il ministro Ciriani che ci ha detto che la avrebbe incontrata a breve ci possa dare una risposta. Questo Consiglio straordinario del 6 marzo richiede un confronto parlamentare inevitabile. Non è sufficiente aspettare le comunicazioni del 18 e 19 marzo. Ci auguriamo che la stessa presidente del Consiglio comprenda quanto sia necessario un confronto parlamentare sui temi della politica internazionale e dell’Ucraina nel caso specifico”, ha spiegato la capogruppo del Pd Chiara Braga.