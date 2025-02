Cinque gare su sei nell’ultimo periodo affrontate contro squadre della colonna destra della classifica senza mai vincere. La crisi del Benevento attraversa anche la parte più ‘agevole’ del girone, nel confronto con club in corsa per assicurarsi un posto salvezza. Non è riuscita ad assestare una svolta alla sua stagione la Strega di Auteri prima e di Pazienza poi: il tecnico di San Severo ha avuto modo di approcciarsi con il mondo giallorosso in un terzetto di gare contro la tredicesima, la diciottesima e la sedicesima forza del campionato, uscendo dal campo con due punti in tre partite.

