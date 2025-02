Stop di Gigi Scarinzi: approverà la variante semplificata al Puc vigente per la realizzazione di un parcheggio a raso di uso pubblico in località San Vito, su un’area del centro commerciale Buonvento, soltanto dopo l’audizione della dirigente all’Urbanistica Antonella Moretti. Una frenata imprevista, quella registrata ieri pomeriggio nel corso dei lavori della commissione consiliare Urbanistica, soprattutto perché proveniente da un esponente della maggioranza, il quale ha preannunciato che da oggi in poi approfondirà in maniera certosina qualsiasi atto.

