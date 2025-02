Circa 298 metri di trivellazione, al di sotto della collina di San Giacomo, ed un grosso disagio che viene risolto per i cittadini. Sono in corso le attività di perforazione sul punto in questione che consentiranno di allacciare diverse case site in via San Giacomo ed in via delle Monache alla fognatura di via Roma, eliminando così il meccanismo delle pompe di sollevamento il cui mancato funzionamento diversi e ripetuti inconvenienti ha causato nel tempo.

