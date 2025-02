Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il video di Trump su Gaza – indegno e ridicolo – da un lato rappresenta il delirio di ego fuori controllo; dall’altro sancisce il fatto che gli Usa non sono più un partner per le democrazie occidentali. Attrezziamoci rapidamente in Italia e in Ue per affrontare lo tsunami che arriva”. Lo scrive Carlo Calenda sui social.