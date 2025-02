Un alto dato di adesioni, segnale positivo nel difficile contesto del personale medico al ‘San Pio’.

Le candidature riguardano il concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di Chirurgia Vascolare: ben quattordici in lizza, ammessi alla fase conclusiva della procedura di selezione.

