“Onestamente alcune uscite dell’opposizione mi lasciano davvero perplesso. E’ il caso dell’ultima, a proposito dell’utilizzo agrario di alcuni terreni, di proprietà di un privato che è anche titolare dell’Accordo di programma per la realizzazione di un impianto da golf in Città che ha già subito in verità un ostracismo, di carattere spesso pregiudiziale, che reputo incomprensibile”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

