Report: gip Milano, ‘archiviare querela Ignazio La Russa ma restituire atti a pm’

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – La giudice per le indagini preliminari di Milano Silvia Petrucci ha disposto l’archiviazione per Sigfrido Ranucci e Giorgio Mottola per due servizi televisivi – ‘La Russa dynasty’ e ‘La ragnatela dei La Russa’ – della trasmissione Report del 2023, rispettivamente dell’8 ottobre e del 12 novembre. All’archiviazione, chiesta dalla procura, si era opposto il presidente del Senato Ignazio La Russa lamentando l’intento diffamatorio nei confronti della sua famiglia.

La giudice ha disposto l’archiviazione dei due cronisti trattandosi di giornalismo d’inchiesta, ma allo stesso tempo ha ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero “affinché proceda all’iscrizione nel registro degli indagati”, per eventuali profili di diffamazione, dell’ex colonnello dei carabinieri Michele Riccio, tra gli intervistati della trasmissione.