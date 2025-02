E’ Flavian Basile il nuovo presidente di Ance Benevento. A deciderlo l’Assemblea dei Soci. Insieme al neo presidente, è stato eletto il vicepresidente Vicario, Antonio Lampugnale, e il Tesoriere, Eleonora Iannace. Eletta anche la squadra che farà parte del Consiglio Generale, composta da Pietro Barone, Francesco Caporaso, Paola Caramiello, Ernesto Mastrocinque, Fulvio Rillo e Nello Sauchella.

Fa parte di diritto del Consiglio Generale il Past President Mario Ferraro.

Subito dopo l’assemblea privata è stato realizzato un momento di confronto pubblico con l’evento “Oltre il Costruttore” al quale ha preso parte, tra gli altri, la Presidente di Ance Nazionale Federica Brancaccio.

“Ance Benevento in questi anni ha portato avanti un grande lavoro per la crescita e l’innovazione del settore – ha spiegato Federica Brancaccio Presidente Ance Nazionale – Dopo una fase drammatica il nostro sistema si è rimboccato le maniche e rafforzato, abbiamo investito sulle nostre imprese. Oggi non possiamo permetterci di tornare indietro, serve una visione e una strategia chiara per il dopo-Pnrr. Rigenerazione urbana, spopolamento delle aree interne, politiche dell’abitare sono tra le principali urgenze sulle quali noi chiediamo di cominciare a lavorare per il futuro, pronti a fare la nostra parte”.

