Lo avevamo scritto solo pochi giorni addietro. Per l’ennesima volta. E siamo stati purtroppo pessime cassandre. La Strada Statale Appia, nel suo tratto caudino, presenta più punti ad alta criticità che sono meritevoli di intervento. L’incidente verificatosi ieri mattina, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti coinvolti, non fa altro che rappresentare l’ennesima conferma ad un trend che è costante quanto indubbiamente rischioso.

