La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, ha sequestrato a Montesarchio un locale ad uso commerciale utilizzato per l’autolavaggio. In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito di approfondite analisi di rischio, hanno potuto accertare che una ditta individuale avente come oggetto sociale l’attività di autolavaggio, deteneva un locale commerciale aperto al pubblico ma non risultava destinataria di fatture relative al consumo di energia elettrica.

