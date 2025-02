Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Lei da giustizialista con gli avversari è diventata una ipergarantista di se stessa. Noi non siamo qui per fare un processo ma per porre una gigantesca questione di opportunità politica: davanti ad accuse così gravi, per non ledere le istituzioni, avrebbe dovuto dimettersi”. Così Elly Schlein alla Camera nelle dichiarazioni di voto di sfiducia a Daniela Santanchè.