Governo: Schlein, ‘Meloni si vergogni, era campionessa di richiesta dimissioni ministri’

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Da presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smesso di praticare il suo sport preferito, la richiesta di dimissioni di ministri in carica: Idem, Guidi, Fioramonti, Lamorgese, Speranza. Un campionario di incoerenza politica”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera intervenendo sulla mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè.

“Una campionessa mondiale di richiesta di dimissioni e oggi con una ministra voluta da lei ha disertato l’aula, come fa a non vergognarsi della sua incoerenza? Di quanto sia vigliacco questo atteggiamento di fuga dalla realtà?”, ha aggiunto la segretaria del Pd.