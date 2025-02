In questo clima di continua emergenza idrica, i Comuni sono sempre alla ricerca di soluzioni per scongiurare le continue interruzioni a cui, ormai, siamo abituati anche oltre il periodo estivo. Così Buonalbergo ha deciso di unirsi con i vicini Comuni di Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte. I tre Comuni si avvalgono dell’Alto Calore S.p.a, per la gestione del servizio idrico. Una gestione che non ritengono pienamente soddisfacente a causa delle continue interruzioni nell’approvvigionamento, dovute a problematiche di natura tecnica degli impianti ed all’aumento dei fenomeni di siccità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia