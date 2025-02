Ucraina: Schlein, ‘serve ancora più compattezza Ue per pace giusta’**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Oggi sono tre anni dall’invasione criminale di Putin all’Ucraina a cui l’Europa ha risposto compattamente: ora serve ancora più unità e compattezza per una pace che sia giusta dal punto di vista degli ucraini, perché non può essere una resa all’aggressore come invece succederebbe secondo le intenzioni dell’amministrazione Usa, secondo cui Ucraina ed Europa non si devono nemmeno sedere al tavolo. L’Ue, invece, deve essere protagonista”. Così Elly Schlein in diretta Instagram per presentare le proposte Pd contro il caro bollette.