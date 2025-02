Ucraina: Picierno, ‘difesa comune Ue cruciale, finora solo discorsi sterili’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Una sconfitta di Kiev sarebbe una grave perdita per il destino dell’Europa, e credo che trasmettere questa consapevolezza nei nostri dibattiti pubblici sia il primo passo verso una profonda mobilitazione politica delle nostre società: società timorose, passive e rese insicure dalla propaganda del Cremlino. Una propaganda così pervasiva da distorcere e falsificare persino i risultati delle elezioni nelle nostre democrazie”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, intervenendo al panel “Russia Will Attack Nato. Unless We Stop Them in Ukraine” durante la conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kiev.

All’evento hanno preso parte anche il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, la ministra della Difesa lituana, Dovilė Šakalienė, la ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, e l’ex primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson. “Per questo motivo, credo anche che la minaccia ibrida e la disinformazione non siano state ancora affrontate con gli strumenti legislativi e politici necessari”.

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a lunghe e sterili discussioni sulla spesa per la Difesa nei nostri Paesi, che hanno ridotto una questione cruciale a una mera preoccupazione burocratica. Lasciatemelo dire chiaramente: ogni euro investito in sicurezza è un investimento in libertà, diritti e democrazia”.