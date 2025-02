L’entusiasmo dell’inizio del nuovo anno sembra ormai un lontano ricordo. Sono passati 50 giorni esatti dalla vittoria in rimonta contro il Catania e sono stati sufficienti per capovolgere il mondo Benevento. Ora monta la contestazione in casa giallorossa, colpa della profonda crisi in cui è piombata la Strega, che non vince da sette giornate, cosa che l’ha portata a perdere progressivamente contatto con le posizioni di vertice della graduatoria, ma che soprattutto non trova più tracce d’intesa al suo interno.

