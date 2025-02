L’oggi del Benevento non potrebbe essere più grigio. Una squadra che non vince più (la vittoria manca da sette giornata, dalla rimonta contro il Catania), che ha ormai rinunciato al primo posto e che resta in quarta piazza, anche se non si sa ancora per quando, visto che nemmeno il distacco da chi insegue è rassicurante. Le vittorie domenicali di Crotone e Potenza, infatti, hanno ridotto a due le lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

