Formazione: Dot Academy, corsi gratuiti per aspiranti operatori web e marketing

Milano, 24 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Dot Academy, ente di formazione con sede a Milano, specializzato nei nuovi linguaggi in ambito digitale, organizza per il mese di marzo corsi di formazione gratuita riservati a diplomati e laureati che hanno come scopo l’approfondimento di tecniche di progettazione web e marketing.

Corso gratuito di seo specialist and inbound marketing 17/03 – 11/04 – di 80 ore. Il corso permetterà ai partecipanti di gestire un sito web a 360 gradi: dalla creazione dei contenuti agli aspetti tecnici. L’obiettivo del corso è di formare più figure in grado di gestire la creazione di contenuti e gli aspetti tecnici di un sito web per renderlo più visibile sui motori di ricerca, ottimizzandolo con strumenti di marketing digitale per raccogliere lead e ottenere maggiore notorietà. Gli orari del corso sono full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale.

Corso gratuito digital marketing & account specialist: 24/03 – 18/04 – 160 ore. Il corso fornirà ai partecipanti le competenze per integrare azioni di marketing online con strategie aziendali, utilizzando strumenti di web marketing come seo, sem, e-mail marketing, social media e mobile. Verranno anche appresi i metodi per monitorare e ottimizzare le performance delle campagne di marketing digitale. L’obiettivo è rendere i partecipanti capaci di creare, gestire e ottimizzare campagne di comunicazione digitale, sviluppare piani di web marketing di successo e monitorare le performance delle campagne online. Gli orari del corso sono full-time dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in aula virtuale.

Corso gratuito di ux-ui design 24/03 – 18/04 160 ore. I partecipanti riceveranno una solida formazione nell’ambito della progettazione dell’esperienza utente e di interfacce di siti web e applicazioni sulla base dei bisogni degli utenti. Impareranno ad interagire con il cliente e a comprenderne le esigenze; a studiare i potenziali utenti e a tradurre le informazioni ottenute dal brief e dalle indagini in un prototipo funzionante che possa fungere da strumento per testare la fattibilità delle implementazioni fatte, fornendo al contempo uno strumento utile agli sviluppatori per implementare quanto progettato. Gli orari del corso sono full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale. Per iscriversi basta cliccare al link: https://www.dotacademy.it/product-category/corsi/formazione-finanziata/. Dot Academy è un hub dedicato alle risorse umane nel quale sono messe a fattor comune le competenze e le sue esperienze in ambito hr e digital marketing con quelle in area it sviluppo e innovazione della controllata phygital hub, proprietaria dei brevetti, delle licenze e dei marchi delle soluzioni tecnologiche.