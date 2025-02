L’Azienda Sanitaria Locale di Benevento al lavoro da tempo per promuovere azioni di salute diffusa che vanno al di là dei soliti schemi di diagnosi e cura, ma che puntino su prevenzione e corretti stili vita per prevenire l’insorgere di patologie.

Da tempo sono state promosse azioni mirate per corretti stili di vita alimentari nelle scuole, adesso si punta a creare un network dedicato all’attività fisica adattata (Afa in sigla) per una Rete Territoriale per la Salute.

