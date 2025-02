Il Benevento rischia una crisi di panico. Ha esaurito le scorte di sopportazione la piazza e anche il presidente Vigorito che al termine del match con il Latina è stato l’unico a presentarsi ai microfoni. Per i tesserati infatti continua a il silenzio stampa. Le bocche restano cucite, ai microfoni di Ottochannel interviene solo il patron. «Parlare della partita non spetta a me, non ne ho titolo, sebbene l’abbiamo vista tutti – le parole del numero uno del club giallorosso – Confermiamo il silenzio stampa, ma mi premeva chiarire qualche aspetto e rassicurare i tifosi: la società è attenta su quello che sta succedendo. E’ evidente che la nostra situazione non dipende dagli avversari che affrontiamo, ma i problemi sono all’interno del Benevento. Non affrontavamo una squadra imbattibile, ma qualcuno dovrebbe ricordare che pure noi siamo in crisi, visto che non vinciamo da sette partite».

