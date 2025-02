Usa: Bannon, ‘mio saluto non è nazista, è normale e lo faccio sempre’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “E’ un saluto normale che faccio al mio pubblico continuamente. In questo mondo di guerra di informazione, come nazionalista populista — particolarmente se sei di destra — devi sempre andare contro i media, non puoi mai inginocchiarti a loro”. Lo ha detto al ‘Corriere della Sera’ Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e influente personalità politica della destra statunitense, parlando del saluto che ha fatto durante un raduno dei conservatori a Washington e che somigliava a quello nazista, e che ha spinto il leader di estrema destra francese Jordan Bardella ad annullare la sua partecipazione. A proposito del quale, aggiunge che il politico “ha dimostrato di non avere la grinta e la determinazione per vincere e per guidare la Francia, che è una nazione con enormi problemi: di immigrazione, finanziari. Si è messo in posizione fetale di fronte a qualcosa che è così ovviamente falso. Non sarà mai un leader”.

“I media – spiega Bannon – non sono venuti qui a vedere Vance, Elon Musk e nemmeno il presidente Trump. Vogliono vedere questo movimento, sono preoccupati da quello che vogliono queste persone e da quello che vorranno in futuro. L’unica ragione per cui siamo arrivati ​​qui è che questa gente ha appoggiato Trump, altrimenti il ​​suo ritorno sarebbe stato impossibile”. Parlando della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento video alla convention, aggiunge che “se mi avesse ascoltato negli ultimi due anni non sarebbe stata imbarazzata nelle ultime 72 ore da quello che ha detto il presidente Trump sull’Ucraina. Spero che sia una sveglia per lei. Non c’è decisione da prendere. L’Italia può permettersi di mandare truppe o denaro illimitato in Ucraina? Senza l’America è finita. A Parigi erano tutte chiacchiere. Volete appoggiare gli inglesi che mandano truppe? Hai la possibilità di pagare? No. Non importa quello che dice l’Europa”.

“Trump è magnanimo – prosegue Bannon – parla di risorse e forse di un qualche coinvolgimento andando avanti, io sono un populista duro e puro, non vogliamo più mandare soldi né truppe. Il sangue versato in questa guerra è sulle mani delle persone che l’hanno iniziata, e adesso arriveremo al punto di partenza o anche peggio perché forse i russi non sono d’accordo a ritirare i carrarmati dalle loro posizioni. Quanto all’accordo sui minerali con Zelensky, penso che sia una trappola e devono evitarlo. Capisco la logica del presidente Trump. Penso che sia giusta l’idea che se ci impegniamo così tanto bisogna essere ripagati. Anche i dazi lui li vede come una nuova fonte di entrate che aiuta a chiudere il nostro debito che pesa sulle società e i singoli contribuenti. Concettualmente è corretto. Ma se prendi i minerali ucraini dovrai in qualche modo essere coinvolto. E questo significa garanzie di sicurezza e cercheranno di coinvolgerti in tutto”.