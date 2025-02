Ucraina: Zelensky, ‘unità fra Usa ed Europa per pace duratura’

Kiev, 23 feb. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato l’unità degli Stati Uniti e dell’Europa per giungere a una “pace duratura”, alla vigilia del terzo anniversario dell’invasione russa e sulla scia della svolta favorevole a Mosca presa da Donald Trump.

“Dobbiamo fare del nostro meglio per una pace duratura e giusta per l’Ucraina. Ciò è possibile con l’unità di tutti i partner: ci vuole la forza di tutta l’Europa, la forza dell’America, la forza di tutti coloro che vogliono una pace duratura”, ha scritto Zelensky su Telegram.