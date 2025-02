Ucraina: Gb, ‘domani nuovo importante pacchetto sanzioni contro Russia’

Londra, 23 feb. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha dichiarato che domani annuncerà un nuovo importante pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo riporta ITV News. “Domani ho intenzione di annunciare il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dall’inizio del conflitto, per indebolire la sua macchina militare e ridurre le entrate con cui si sta accendendo il fuoco della distruzione in Ucraina”, ha affermato il ministro, aggiungendo che Londra “lavorerà con i partner americani ed europei per raggiungere una pace giusta e sostenibile”, riconoscendo chiaramente l’Ucraina dev’essere coinvolta”.

E’ “un momento critico nella storia dell’Ucraina, della Gran Bretagna e dell’intera Europa” – ha detto ancora – Il sostegno all’Ucraina dovrebbe essere “raddoppiato” e si dovrebbe ricercare “la pace attraverso la forza”. “Sul campo di battaglia, Londra resta impegnata a fornire un supporto militare di 3 miliardi di sterline all’anno per mettere l’Ucraina nella migliore posizione possibile e siamo pronti a contribuire con truppe britanniche alle forze di mantenimento della pace, se necessario”.