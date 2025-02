“A Pietrelcina, Forza Italia ha inteso dare un segnale forte: in un momento delicato dello scenario mondiale l’unico modo per sentirsi rassicurati è quello di essere parte di una grande Casa comune che si chiama Europa, intuita peraltro già da Dante Alighieri”.

Il paese natio del frate delle stimmate, che il vice premier ha visitato in mattinata, è solo una tappa del viaggio che condurrà Forza Italia al congresso del Ppe in calendario ad aprile in Spagna, a Valencia, ma non è una delle tante, ci tiene a precisare il segretario nazionale Antonio Tajani. Perché a Pietrelcina, il tema dell’incontro (“Le radici cristiane e il futuro dell’Europa”) assumono un significato diverso, più profondo ed emblematico.

