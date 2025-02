Israele: deputata opposizione, ‘figlio Netanyahu esiliato dopo aver picchiato il padre’

Tel Aviv, 23 feb. (Adnkronos) – La deputata democratica israeliana Naama Lazimi sostiene che il figlio del primo ministro Benjamin Netanyahu sia stato “esiliato” all’estero dopo aver picchiato il padre. La parlamentare dell’opposizione ha rilasciato questa dichiarazione durante una riunione della Commissione Finanze della Knesset, mentre poneva domande sul finanziamento della visita di di Sara Netanyahu negli Stati Uniti e sui costi annuali della sicurezza per Yair Netanyahu, che vive a Miami.

“Vorrei chiedere se questa cifra è ancora in bilancio e se c’è ancora l’intenzione di finanziare la permanenza di Yair Netanyahu perché ha colpito il primo ministro ed è stato costretto ad andare all’estero perché ha danneggiato un simbolo del governo”, ha domandato la parlamentare.

Il partito Likud di Netanyahu ha risposto che le affermazioni della Lazimi sono “una menzogna spregevole, un nuovo punto basso verso il fondo della fogna della sinistra”, aggiungendo che chiunque ripeterà tale affermazione verrà citato in giudizio. “Naama Lazimi dovrebbe essere privata della sua immunità e del suo stipendio, così come chiunque ripeta questa spregevole menzogna verrà querelato”.