Nuovo gruppo di lavoro presso l’Asl di Benevento, per le attività prevenzione, diagnosi e cura per le dipendenze ossessivo compulsive dal gioco d’azzardo. Con apposito atto delibera è stata costituita la nuova task force guidata da Ernesto Margherini direttore Uoc Dipendenze Patologiche e composta da sociologi, psicologi, medici, funzionari, con 18 professionisti in tutto per mettere in campo tutte le azioni necessarie in termini di contrasto al fenomeno. Dunque è il dirigente Ernesto Margherini ad essere investito del ruolo di Responsabile del “Programma di azione di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Fenomeno sempre più preoccupante e insidioso non solo per i punti fisici scommesse ma anche e soprattutto quelli on line.

