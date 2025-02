Afghanistan: torna in onda radio gestita da donne, era stata bandita dai talebani

Kabul, 23 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il movimento talebano in Afghanistan ha annunciato la ripresa delle trasmissioni di Radio Begum, conosciuta in tutto il Paese per essere l’unico media gestito da donne e che ha visto la sua attività sospesa all’inizio del mese. Radio Begum e un’altra emittente, Radio Jawanan, destinata ai giovani, torneranno in onda dopo aver accettato le condizioni imposte dai talebani “e i loro principi del giornalismo”, secondo un comunicato del ministero dell’Informazione e della Cultura.

I talebani avevano bandito entrambe le radio per “aver collaborato con i media vietati nel paese e aver abusato delle loro licenze di trasmissione”. Radio Begum è stata lanciata nel 2021 quando i talebani sono tornati al potere. È collegata alla Begum Organization for Women, un’organizzazione non governativa che opera sia in Afghanistan che in Francia. Radio Jawanan, chiamata anche Youth FM, è una stazione radio con sede a Kabul che si concentra su questioni importanti per i giovani, nonché sull’intrattenimento e sulla responsabilità civica.

Dal ritorno al potere dei talebani nel 2021, gli islamisti hanno introdotto una serie di regole che hanno limitato la libertà dei media in Afghanistan. Secondo Reporter Senza Frontiere, dodici mezzi di informazione sono stati chiusi dalle autorità talebane nel 2024. Tuttavia, il Ministero della Cultura sostiene di supportare i media e i giornalisti afghani, purché rispettino i valori islamici del Paese, gli interessi nazionali e la cultura afghana.