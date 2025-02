Ue: Meloni, ‘indignati per Vance? Avrebbero dovuto mostrare orgoglio prima’**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Le “elite di sinistra” si sono “recentemente indignate per il discorso di JD Vance a Monaco in cui il vicepresidente ha giustamente affermato che prima di discutere di sicurezza, dobbiamo sapere cosa stiamo difendendo. Non stava parlando di tariffe o bilance commerciali su cui ognuno difenderà i propri interessi preservando la nostra amicizia”. Mo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Cpac.

“Il vicepresidente Vance stava discutendo di identità, democrazia, libertà di parola. In breve, il ruolo storico e la missione dell’Europa. Molti hanno finto di essere indignati, invocando l’orgoglio europeo contro un americano che osa farci la predica. Ma lasciate che ve lo dica io, da persona orgogliosa di essere europea – ha detto ancora – Innanzitutto, se coloro che si sono indignati avessero mostrato lo stesso orgoglio quando l’Europa ha perso la sua autonomia strategica, legando la sua economia a regimi autocratici, o quando i confini europei e il nostro stile di vita sono stati minacciati dall’immigrazione illegale di massa, ora vivremmo in un’Europa più forte”.