Ucraina: Schlein, ‘Ue paga conseguenze mancata iniziativa diplomatica’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Non c’è un progressista che sia a favore della guerra e non della pace. Possiamo discutere su come raggiungere quella pace”. Lo dice Elly Schlein a Accordi e Disaccordi sul Nove.

“Da quando sono segretaria noi abbiamo continuato a supportare un popolo che è stato criminalmente invaso, e su questo ci sono state differenze nello schieramento progressista, però noi da anni chiediamo anche un’iniziativa politica e diplomatica dell’Europa per costruire la pace giusta. Questo è mancato e ne paghiamo le conseguenze. Tanto che l’ultimo arrivato, Trump, con la sua violenza sta dicendo all’Ucraina e all’Europa che non possono neanche sedersi al tavolo”.