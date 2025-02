Probabilmente non adeguato per soddisfare a pieno quelle che sono le esigenze emergenti nei diversi reparti del nosocomio pubblico di Benevento, eppure si registra qualche progresso per il piano assunzioni triennale del ‘San Pio’ di Benevento. Negli ultimi giorni consolidate due assunzioni, quella di un medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione, di cui si è autorizzata l’immissione in servizio e quella di un medico specializzando in Pediatria, reparto quest’ultimo dove si sta registrando un netto consolidamento rispetto alle lacune del passato recente.

