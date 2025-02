Il panorama commerciale sannita si arricchisce di una nuova e significativa realtà: il Liz Gallery annuncia l’apertura a Montesarchio di un supermercato a marchio “Piccolo”, accompagnato da un bar e bistrot, che così andrà ad ampliare il suo brand in Campania. Con oltre 4000 metri quadri di superficie ed un ampio parcheggio, sia scoperto che coperto, questa nuova proposta rafforza il ruolo del centro commerciale come punto di riferimento per la comunità della Valle Caudina, e non solo.

