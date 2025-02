Mo: la Croce Rossa sta andando a recuperare l’ostaggio Hisham al-Sayed a Gaza City

Gaza, 22 feb. (Adnkronos) – La Croce Rossa è in viaggio per recuperare l’ostaggio Hisham al-Sayed a Gaza City. Al-Sayed, affetto da schizofrenia, è entrato a Gaza nel 2015 ed è stato catturato da Hamas, che ha falsamente affermato che era un soldato. Nel 2022 Hamas ha diffuso il primo segno di vita in sette anni: un video che mostrava l’uomo attaccato a un respiratore. Dopo il 7 ottobre, il suo caso è riemerso e suo padre si è unito all’Hostage Families Forum per riportare la sua storia all’attenzione pubblica.