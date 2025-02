“La visita di Antonio Tajani a Pietrelcina segna l’inizio del percorso che porterà Forza Italia al Congresso del Partito popolare europeo di Valencia. Un appuntamento importante per il futuro dell’Europa e del nostro partito. Pietrelcina è l’unica tappa del Sud Italia scelta per questo cammino, insieme a grandi città come Roma, Milano, Firenze e Ancona. Questa scelta dimostra la centralità del nostro territorio nelle strategie del partito”. Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia, ha tenuto una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il commissario provinciale di Forza Italia di Avellino, Giuliana Franciosa, e il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso.

