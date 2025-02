Cpac: Meloni, ‘conservatori crescono nel mondo, isteria a sinistra per vittoria Trump’**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Quando la libertà è a rischio, l’unica cosa che puoi fare è metterla nelle mani più sagge. Ecco perché i conservatori continuano a crescere e stanno diventando sempre più influenti nella politica europea. Ed ecco perché la sinistra è nervosa. E con la vittoria di Trump, la loro irritazione si è trasformata in isteria”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Cpac.

“Non solo perché i conservatori stanno vincendo, ma perché ora i conservatori stanno collaborando a livello globale. Quando Bill Clinton e Tony Blair crearono una rete liberale di sinistra globale negli anni ’90, furono definiti statisti. Oggi, quando Trump, Meloni, Milei o forse Modi parlano, vengono definiti una minaccia per la democrazia. Questo è il doppio standard della sinistra, ma ci siamo abituati. E la buona notizia è che le persone non credono più alle loro bugie”.

“Nonostante tutto il fango che ci gettano addosso. I cittadini continuano a votarci semplicemente perché le persone non sono ingenue come le considera l’ultimo. Votano per noi perché difendiamo la libertà”, ha ribadito.