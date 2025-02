Riassaporare il gusto della vittoria per allontanare definitivamente la crisi e riprendere tra le mani il proprio destino. Il Benevento atterra al “Francioni” di Latina con la necessità di una svolta al proprio percorso: per assicurare un futuro alla splendida prima metà di campionato, per risucchiare gli spettri che circondano il momento attuale dei giallorossi e per aprire finalmente nel verso giusto il ciclo di Michele Pazienza in panchina.

