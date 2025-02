Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Nicola Sala con divieto di sosta e rimozione coatta – tratto dall’incrocio con via Toma (compresa la stradina prospiciente) fino all’incrocio con via Marmorale – dalle ore 09,00 alle 17,30 di martedì 25 febbraio e dalle ore 07,00 alle 17,30 di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.

