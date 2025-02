Titoli Stato: con ritocco per Btp Più 8 anni rendimento netto oltre il 3% annuo**

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – Con il ‘ritocco’ al rialzo annunciato dal Mef diventa più appetibile il Btp Più, il nuovo titolo di Stato a 8 anni, il cui collocamento si è chiuso alle 13 con quasi 15 miliardi raccolti. Rispetto ai rendimenti originari (2,80% i primi 4 anni e 3,60% i successivi 4) l’aumento annunciato – rispettivamente a 2,85% e 3,70% – rappresenta un incremento complessivo di oltre l’8% sul fronte interessi. Infatti, investendo 10 mila euro, e considerando la trattenuta del 12,5% (inferiore a quella del 26% applicata sui dividendi azionari) in 8 anni il risparmiatore può incassare 2422 euro netti, a fronte dei 2240 euro previsti con i rendimenti ‘iniziali’. Un dato che rappresenta un rendimento netto del 3,03% annuo: è questo il dato di riferimento per giudicare la redditività del titolo a fronte dell’inflazione (che inevitabilmente erode il valore delle somme investite). Se la Bce dovesse riuscire nell’intento di mantenere stabilmente la crescita dei prezzi sotto il 2%, allora chi ha investito nel Btp Più potrà dire di aver fatto un buon affare. Ma sull’inflazione, come insegna la storia recente, è difficile fare previsioni.