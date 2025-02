Ramy: carabiniere indagato, ‘diffidammo testimone a mostrare video’

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Nessun ordine di cancellare il video, ma una ‘diffida’ a divulgarlo. E’ questa la spiegazione fornita da carabinieri, indagati per depistaggio e favoreggiamento, sentiti in procura a Milano nell’inchiesta sull’incidente accaduto la sera del 24 novembre nel quartiere Corvetto dove ha perso la vita Ramy Elgaml, 19 anni di origine egiziana. I due militari sono arrivati con una terza gazzella quando il T Max era già a terra e un collega stava praticando il massaggio cardiaco al diciannovenne. I militari, che hanno identificato il giovane che stava filmando, gli avrebbero chiesto di non mostrare le immagini perché dal contenuto fortemente sensibile.