Cultura: Treccani celebra 100 anni alla presenza di Mattarella

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Celebrato questa mattina il centenario della fondazione dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Quali che siano le ‘piattaforme’ o i motori di ricerca, la funzione di una enciclopedia -ha affermato il presidente dell’Istituto, Carlo Ossola- oggi non solo non è tramontata, ma è ancora più capitale per la polis a venire” e “si esercita oggi circondata da ‘nuove povertà culturali’ che sono non meno gravi che la povertà materiale, in quanto meno sanabili da semplici provvedimenti legislativi”.

“L’Enciclopedia, nella dispersione atomizzata della comunicazione sociale, è ancor più vitale oggi, poiché il particolare non si capisce se non dall’universale; occorre un’alberatura concettuale che liberi dalla rincorsa all’evento, sciame di un giorno, fogliame senza radici. La nostra storia -ha quindi rivendicato Ossola- dimostra quanto sia importante poter contare su una comunità autorevole di intellettuali, che nel corso di questi decenni ha realizzato non solo i volumi che sfogliamo negli scaffali di casa o delle biblioteche, ma anche una piattaforma di consultazione digitale verificata e in continuo aggiornamento”.

“L’impegno della Treccani nella diffusione della conoscenza -ha concluso il presidente- rappresenta una risposta alla richiesta, urgente e necessaria, di un punto di riferimento autorevole per orientarci in un mondo complesso e frammentato”.

“Sono particolarmente orgoglioso -ha sottolineato il direttore generale, Massimo Bray- di poter celebrare i cento anni dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, che ha svolto un ruolo molto importante nella formazione di intere generazioni e ha saputo fornire gli strumenti indispensabili per la conoscenza e l’interpretazioni dei principali eventi che hanno caratterizzato questo secolo. La Treccani ha rappresentato e rappresenta uno dei simboli culturali più rilevanti del Paese ed è riuscita a tenere il passo con i grandi cambiamenti della tecnologia e delle modalità di apprendimento”.

“Forte soprattutto della fiducia che in esso hanno riposto e continuano a riporre generazioni di lettori e di utenti, l’Istituo si appresta ad entrare nel suo secondo secolo di attività, mantenendosi fedele alla sua originaria missione e allo stesso tempo ampliando il suo raggio d’azione, attraverso nuove diramazioni nel campo della formazione, ad esempio con Treccani scuola e Treccani accademia, e della promozione della lettura, con la Fondazione Treccani cultura”.

“L’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, forte del suo indiscutibile prestigio, può oggi guardare con grande ottimismo al futuro, consapevole -ha concluso Bray- che in questo mondo difficile da interpretare sta crescendo la domanda di un sapere certificato e di qualità, che è la caratteristica fondamentale della Treccani, sinonimo da sempre di eccellenza”.