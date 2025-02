Un’altra strada che ribalta l’essenza del Benevento, la srotola e ne strappa via la natura dei suoi punti cardine. La Strega del suo 2025 nero è ormai la copia sbiadita della squadra che ha incantato nella prima metà di stagione un girone C guardato quasi sempre dall’alto, con le distanze dagli avversari costantemente allungate. Un punto di vista totalmente diverso quello attuale dei giallorossi, condensati in una situazione sempre più buia che non sembra, al momento, concedere spunti incoraggianti in vista del futuro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia