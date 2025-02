Spionaggio: Serracchiani, ‘situazione fuori controllo, Meloni chiarisca in Parlamento’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Ministri che si contraddicono, ministri che non rispondono, un sottosegretario delegato ai servizi che classifica informazioni impedendone la pubblicità e un ministro che, smentendo il sottosegretario, fornisce informazioni asseritamente classificate. Stiamo parlando di sicurezza nazionale e delle libertà di cittadini: il governo è fuori controllo. E ancora non sappiamo se, chi e come ha intercettato evidentemente in modo abusivo anche direttori di quotidiani. Venga la presidente del consiglio dei ministri, Meloni, a dirci come stanno le cose”. Così la responsabile giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani.