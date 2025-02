Spionaggio: Faraone, ‘ieri Mantovano secreta oggi Nordio spiattella, in che mani siamo?’**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Ma nelle mani di chi siamo? Siamo nelle mani di nessuno. Ieri con un atto gravissimo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha secretato, oggi lei ministro Nordio viene in aula e spiattella tutto. Ma non vi siete parlati?”. Così Davide Faraone al question time alla Camera dopo che il ministro Carlo Nordio ha detto in aula che “nessuna persona è stata mai intercettata dalla polizia penitenziaria” rispondendo alla domanda delle opposizioni a cui il governo ieri aveva spiegato che si poteva rispondere solo nelle “sedi opportune” ovvero il Copasir. “E allora chi aveva in uso Paragon? Quindi sono le procure ministro? Diteci una volta per tutte chi lo ha utilizzato e con quali finalità. Vergogna”.