Lotta a reati ambientali, c’è la task force

L’istituzione di un nucleo speciale della Polizia municipale per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e le violazioni normative al sistema della raccolta differenziata e una task force che sarà coordinata da Comune e Asia, aperte alle associazioni di volontariato, per intensificare i controlli: il risultato operativo conseguito da tavolo tecnico convocato in sala Giunta a Palazzo Mosti per il contrasto a sversamenti illegali di rifiuti e comportamenti non virtuosi in tema di raccolta differenziata.

