Il destino dello stabilimento di Benevento è segnato. Ineluttabile: chiude. Se non il 25 maggio, come comunicato dieci giorni fa dalla nuova proprietà della Hanon Systems, potrebbe cessare definitivamente l’attività a dicembre.

E’, questa, l’unica concessione emersa ieri mattina dal tavolo tenutosi presso il Ministero del Lavoro.

Non è l’obiettivo auspicato, ma è già qualcosa. E non solo per i sette mesi in più di cassa integrazione per i 60 lavoratori, ma perché questo lasso di tempo dovrebbe servire a verificare l’eventuale interesse da parte di altri investitori, tenuto conto che, ormai, alla data di interruzione preannunciata manca ben poco e l’impresa di reperire altri investitori costituirebbe una missione impossibile.

